Journées des Métiers d'Art : rassemblement d'artistes à Véretz

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

"L'amour est un poisson d'avril" : voilà qui résume bien le week-end dédié aux artisans d'art qui vient de s'achever. A Véretz, l'artisan verrier Jean-Michel Daluzeau a accueilli des artistes samedi et dimanche dans son atelier, et son jardin, un lieu convivial et accueillant dans une ambiance détendue.

On a pu - par exemple - rencontrer l'artiste peintre Francine Gentiletti qui nous expose ses poissons d'avril hauts en couleurs sur fond de poésie (Paul Eluard, Le Clézio, Paul Coelho) et nous raconte avec un sourire enfantin comment elle trouve l'inspiration autour de ses fritures de gardons, courtines, gouramis, juliennes et autres poissons...

Rencontre également avec Gil KD, une infirmière libérale qui passe son temps libre à colorer les murs qu'elle trouve tristes, et qui a toujours dans son coffre ses bombes de peintures pour notre plus grand plaisir. Le fameux tag de l'avenue Proudhon a été effacé... comme bien d'autres face aux réticents grincheux. Mais heureusement elle raconte que des pétitions sont faites par les Tourangeaux pour conserver ses oeuvres. Le contact facile, dynamique et très enthousiaste quand on lui demande de nous raconter son parcours.

Des photographes étaient également présents... et voici pour conclure les photos de ce moment.

Delphine NIVELET