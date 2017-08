Décès d'un motard de 31 ans à Amboise

L'accident a eu lieu ce dimanche après-midi.

En à peine une semaine c'est le troisième accident mortel sur les routes d'Indre-et-Loir,e et le deuxième à moto... Ce dimanche après-midi, peu avant 17h, une moto a fait une sortie de route sur la D83 à Amboise, sur la route de St-Martin-le-Beau.

Seul en cause, le deux-roues transportait deux passagers : le conducteur de 31 ans qui est décédé et son un autre homme installé derrière lui. Il a été blessé et transporté sur l'hôpital Trousseau.

La route a été coupée le temps de l'intervention qui a nécessité la mobilisation d'une douzaine de secouristes mais aussi des gendarmes.