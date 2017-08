Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire déménage à Sorigny

Fini le voisinage avec la préfecture.

Du fait de l’évolution de ses compétences au fil du temps depuis la décentralisation, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire a progressivement occupé un certain nombre d’immeubles dispersés dans la Ville de Tours.



Afin de rationaliser l’organisation de ses services centraux qui emploient plus de 500 personnes, le Conseil Départemental envisage leur regroupement à Sorigny sur une partie des 25 hectares situés dans la zone d’ISOPARC, au développement de laquelle il a donné une impulsion décisive.



Ce serait le 2ème déménagement hors Tours d’une grande administration après celle du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), dont la direction s’est déplacée il y a quelques années de Tours à Fondettes.



Avec la vente escomptée des locaux occupés actuellement par le Département à Tours, cette opération immobilière serait neutre pour les contribuables tourangeaux.

Communiqué publié le 1er avril 2017.