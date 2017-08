58 nouveaux permis confisqués sur les routes d'Indre-et-Loire

En une semaine.

Lors des contrôles menés par les gendarmes et les policiers tourangeaux entre le 23 et le 29 mars, 430 conducteurs ont été surpris en infraction sur les routes d'Indre-et-Loire. Parmi eux, 117 ont été interceptés par les gendarmes mais ce sont eux qui ont commis les infractions les plus graves, notamment 41 en grand excès de vitesse (plus de 40km/h) ce qui a fait qu'ils ont immédiatement dû se séprarer de leur permis de conduire. 10 conducteurs avaient aussi trop bu et ont perdu leur permis (+5 arrêtés par la police dans l'agglo de Tours), et enfin deux personnes avaient consommé des stupéfiants avant de prendre le volant ce qui a entraîné aussi une rétention de permis immédiate.

Au total, ce sont donc 58 permis qui ont été saisis en 7 jours.

A noter que sur les 430 infractions, 347 concernaient des excès de vitesse, 23 de l'alcolémie, 58 d'autres types de délits routiers et donc 2 les stupéfiants.

Précisons enfin que ce week-end marque le début de la période des vacances de Pâques (dans notre région elles débuteront dans une semaine). A cette occasion, Bison Futé ne prévoit pas de difficultés de circulation particulière sur les autoroutes de la région.