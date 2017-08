Accident mortel à Nazelles-Négron

Sur la D952 en début de matinée.

La levée de la Loire endeuillée ce mercredi matin. Juste après 9h, il y a eu un accident à Nazelles-Négron (près d'Amboise).

Une moto et une voiture ont été impliqués dans de choc et le motard est décédé. C'est le 1er conducteur de moto victime d'un accident mortel cette année en Indre-et-Loire, en revanche c'est la 8ème victime de la route dans le département depuis janvier, et la deuxième en deux jours.

Avec le retour des beaux jours, les gendarmes appellent à la prudence. Ils ont, par ailleurs et comme toujours, ouvert une enquête pour déterminer les causes précises de cet accident qui a entraîné une coupure de la D952 pendant 1h30. Une quinzaine de pompiers se sont rendus sur les lieux.