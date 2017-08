On risque d'y croiser des cow boys...

Le Carnaval de Neuillé-Pont-Pierre c'est ce samedi 1er avril à 15h00, et le départ se fera de la MARPA. Cette année, le thème de l'événement est le Far West. L'animation est assurée par la Fanfare d'Autainville. Tous les enfants déguisés recevront une petite récompense. Un goûter sera offert à l'issue du défilé. Vous n'avez donc plus qu'à trouver le costume !