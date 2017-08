AIDA & BABAK en concert gratuit à Azay-le-Rideau

Il est mené par une violoniste et chanteuse iranienne.

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville d'Azay le Rideau reçoit en concert un groupe d'un rare talent : AIDA et BABAK.



Aïda Nosrat est une violoniste et chanteuse iranienne qui a choisi de quitter son pays et ses racines pour chanter quand et devant qui bon lui semble. En Iran, les femmes sont interdites de chanter en public. Le Monde lui a consacré un portrait.



Leur album qui mélange le chant persan, le flamenco et le jazz est salué par la critique. Après l’Alhambra à Paris, ils seront en concert le vendredi 31 mars à 20h30 à Azay-le-Rideau. Un concert en partenariat avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre du cycle Exil. Après le concert, des échanges avec Aida et Babak auront lieu.



Date : Vendredi 31 mars - 20h30

Lieu : Salle polyvalente

ZA de la Loge, 37190 Azay-le-Rideau

Entrée libre?

D'après communiqué.