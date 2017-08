Pierre Jacquet en concert à Larçay samedi

Avec le guitariste de Florent Pagny et un caricaturiste.

Pierre Jacquet viendra interpréter son spectacle « C’est écrit » ce samedi 25 mars à Larçay à 20h30, salle François-Mitterrand. Il sera accompagné de SYA, carri-caturiste, qui illustrera chaque chanson de l’artiste au cours du spectacle.



"C’est écrit" est un spectacle issu de la rencontre de deux musiciens au-teurs compositeurs et interprètes. Pierre Jacquet, connu en Région Centre pour avoir interprété Jacques Brel pendant cinq années, s’est essayé à la composition pour gagner le concours "Les Nuitées Vagabondes" en 2012. Il enregistre ensuite chez Fabien Tessier un album de 11 titres.



C’est grâce à ce concours qu’Erick Zy-cki, guitariste, et Pierre Jacquet, dé-cident d’une collaboration : deux univers différents : Erick, pour enrichir ce spectacle nouveau, n’est autre que le guitariste de Florent Pagny, et de tant d’autres de la variété contemporaine, également acteur que l’on retrouve dans "La Famille Bélier" notamment.



La rencontre du caricaturiste SYA de Tours, viendra compléter le "tableau", puisque durant le déroulement du spectacle, SYA illustre-ra l’univers des chansons de Pierre Jacquet, qui seront projetées sur un écran en direct. Cette idée d’associer les arts plastiques sur le spectacle vient de Patrice Autourde, organisateur de spectacles, lors d’une discussion très tard dans la nuit, qui séduit les deux artistes. Spectacle à ne pas manquer…



SYA sera aussi présent avant le spectacle à partir de 16h pour réaliser des caricatures (7€).



Tarifs : 11€ / 8€50. Salle François-Mitterrand. Samedi 25 mars à 20h30.

D'après communiqué.