A Sorigny, des panneaux solaires en forme de fleur

Une première en Centre-Val de Loire.

Ce mardi à Sorigny, on a pu officiellement découvrir la première fleur solaire de la région Centre-Val de Loire, installée au Domaine de Thais.

La présentation de ce nouvel équipement aux 12 pétales pour un total de 18m² évoque "un générateur photovoltaïque en forme de fleur qui permet de produire de l’électricité photovoltaïque pour la consommer. La Smartflower est aussi bien destinée aux particuliers soucieux de l’environnement et attachés à l’esthétisme de leur habitation, qu’aux acteurs locaux (entreprises et collectivités locales) désireux de devenir producteurs d’énergie verte de façon visuelle et extrêmement communicante."

Ce produit, fabriqué en Autriche, est présent en France depuis 2015. Le fleur, capable de produire 3 500KW/h en une année, peut aussi comprendre une prise pour recharger voitures et vélos électriques. Atouts supplémentaires : "dès le lever du soleil, ce générateur mobile se déploie automatiquement avec l’apparition des premiers rayons lumineux. Toute la journée, à la manière d’un tournesol, il suit la course du soleil selon un double axe horizontal et vertical. Ce système de tracker solaire génère un rendement jusqu’à 40% plus important qu’un système équivalent en toiture. Au coucher du soleil, la fleur se referme automatiquement. Enfin, la Smartflower est équipée d’un système d’auto-nettoyage." Elle peut alimenter directement le bâtiment auquel elle est reliée.

Avec communiqué.