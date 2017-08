Encore 46 permis retirés sur les routes d'Indre-et-Loire

Dont 16 à cause de l'alcool.

Gendarmes et policiers continuent leur présence conséquente sur le bord des routes du département d'Indre-et-Loire : du 9 au 15 mars, ils ont surpris 433 conducteurs en infraction (dont 342 pour les policiers mobilisés sur l'agglomération de Tours).

Dans la plupart des cas il s'agissait d'excès de vitesse : 327 personnes roulaient trop vite et 25 ont perdu leur permis pour un dépassement de la limite autorisée supérieur à 40km/h, tous ont été interceptés par les gendarmes.

En parallèle, 16 conducteurs ont vu leur permis suspendu à cause de l'alcool, et 5 pour consommation de stupéfiants soit un total de 46 personnes qui n'ont plus le droit de conduire pour l'instant.