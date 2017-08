PRESIDENTIELLE : On votera jusqu'à 19h en Indre-et-Loire

Une disposition spéciale.

Dans moins de 40 jours ce sera le 1er tour de l'élection présidentielle, le 23 avril. Habituellement, lors des élections, le dispositif est le suivant dans notre département d'Indre-et-Loire : on vote de 8h à 18h dans la plupart des communes, sauf à Tours et dans une partie des villes de l'agglomération où les bureaux ne ferment qu'à 19h.

Eh bien pour 2017, du changement est à prévoir : on pourra voter de 8h à 19h dans l'ensemble du département, sauf si des communes demandent des dérogations. Une mesure décidée l'an dernier et qui pourrait peut-être éviter une trop forte abstention (estimée autour de 30%, bien plus élevée que lors de précédentes présidentielles), d'autant que le second tour tombe le 7 mai, en plein milieu du week-end prolongé du 8 mai, le lundi étant férié.

A noter en revanche que pour les élections législatives prévues les dimanches 11 et 18 juin, les bureaux seront ouverts comme d'habitude de 8h à 18h, et jusqu'à 19h dans certaines communes (comme Tours, par exemple), suite à une dérogation du préfet.

Il est aussi bon de noter que vous pouvez d'ores et déjà préparer une dmande de procuration si vous savez que vous ne pourrez pas voter le jour J. Il suffit pour cela de vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie.