De l'argenterie volée en Sud Touraine ?

Les gendarmes recherchent d'éventuelles victimes.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire cherche à identifier les propriétaires d'objets en argent retrouvés dans un sac de sport de marque Adidas, un "colis" qui a été remis récemment (le lundi 6 mars) à la brigade de Descartes.

Selon les militaires, l'ensemble pourrait provenir d'un vol perpétré en Indre-et-Loire, donc si vous vous sentez concerné vous pouvez contacter le 02 47 91 17 80 (brigade de recherche de Loches).

Voici une liste des objets concernés :

- De l'argenterie ( théières, timbales de baptême, sucriers, couverts de ménagère ( de sortes de dessins) & ronds de serviette),

- Des objets en étain ( 2 plats identiques, théière et petits pots à sucre),

- Des bijoux et montres ( 3 montres à gousset, colliers et bracelets ).

- Une couverture en laine orangée