Un projet étudiant s'achève au Château d'Artigny

Un tour de France des vins de France ce vendredi soir.

Ce vendredi soir à Montbazon, le Château d'Artigny organisait un afterwork autour du vin. 250 personnes ont répondu à l'invitation du directeur Pascal Brault et de son adjoint Jorge Gonzales Directeur qui accueillaient le projet tutoré d'étudiants en licence commercialisation du vin de l'IUT de Tours.

6 viticulteurs représentant l'Alsace, la Bourgogne, le Champagne, et le Beaujolais ont, tout au long de la soirée, fait déguster leurs différents crus et apporté les explications sur les cépages et leur terroir. On pouvait également s'essayer au golf, faire une dégustation à l'aveugle et un test sur l'odorat.

Pour animer cette soirée, Fred Chauvin et ses 3 musiciens ont présenté un répertoire de chansons variées avec un talent qui n'est plus à démontrer. Les plus courageux se sont lancés sur la piste de danse et Swing on the Rock a fait une démonstration de lindy hop. Le prochain afterwork d'Artigny aura lieu le 28 avril en partenariat avec le festival Terres du Son.

Roger PICHOT