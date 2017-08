Plus d'accidents, moins de morts sur les routes de Touraine en 2017

5 personnes ont perdu la vie en janvier et février.

Pendant les mois de janvier et février, 129 accidents de la route ont été recensés en Indre-et-Loire, 7 de plus que sur la même période en 2016. Ils ont fait 146 blessés, un chiffre qui n'évolue pas par rapport à l'an dernier, mais aussi 5 morts, contre 9 pour les deux premiers mois de l'année précédente. Sur le seul mois de février, tous les indicateurs sont au vert : -3% d'accidents, -6% de blessés (64 victimes) et 2 tués au lieu de 5 en février 2016.

A noter : si la plupart des accidents ont lieu dans l'agglomération de Tours, les plus graves se déroulent en zone gendarmerie (sur l'autoroute ou les petites routes).

Par ailleurs, du 2 au 8 mars, les différents contrôles des forces de l'ordre ont donné lieu à 46 rétentions de permis dont 14 pour de grands excès de vitesse, 22 à cause de l'alcool et 10 suite à une consommation de stupéfiants. Au total, 300 conducteurs ont été surpris en infraction dont 183 qui roulaient trop vite, soit 60%.