Un spectacle jeune public dimanche à Rouziers-de-Touraine

« Assieds- toi comme il faut » de la Compagnie FouxFeuxRieux.

Le Théâtre Billenbois, en partenariat avec le Conseil Départemental d'Indre et Loire, la Région Centre-Val de Loire et la Communauté de Communes Gâtine Choisilles- Pays de Racan organise un spectacle ce dimanche 12 mars à l'Espace Culturel des Quatre Vents de Rouziers-de-Touraine. Ce sera à 17h.



On pourra y découvrir « Assieds- toi comme il faut » de la Compagnie FouxFeuxRieux, pour un après-midi entre conte et expériences équilibristes. Spectacle à partir de 2 ans et tout public.



Pitch :

Assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît pour venir nous conter son histoire. Son histoire de fils, son histoire de père… ou peut être la vôtre ! Il se balance… d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la tête, les mains, les jambes, le corps, sans jamais s’arrêter… Parce que se balancer, c’est comme chercher l’équilibre dans le déséquilibre, trouver ce moment magique où tout peut tenir … en équilibre, où chaque chose, chaque pensée, chaque élément est à sa place, juste avant de tomber…



Les réservations sont conseillées au 09.61.54.86.75 ou à billenbois@wanadoo.fr.



Le tarif est de 5.80€ par personne.

D'après communiqué.