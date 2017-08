Vents violents : plus de 80 interventions des pompiers tourangeaux

Les vents ont soufflé jusqu'à 100km/h.

Cette journée de lundi a été très agitée en Indre-et-Loire : on a relevé des rafales de vent approchant les 100km/h (96 à Tours), en particulier en début de journée. Une tempête hivernale, encore plus forte près des côtes, qui a causé pas mal de dégâts matériels dans le département. A 22h, les pompiers tourangeaux recensaient 84 interventions sur l'ensemble de la Touraine, essentiellement pour des arbres tombés sur les routes, des objets menaçant de chuter, des fils électriques à terre et des toitures envolées (comme dans une école maternelle de Descartes où les élèves ont fait toutes leurs récréations à l'intérieur, photo ci-dessus).

Au plus fort de la journée, une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés sur le terrain pour gérer la situation. Les agents d'Enedis ont également été sur le pont toute la journée suite à des coupures d'électricité. Le dernier point transmis faisait état de 25 000 foyers dans le noir en Centre-Val de Loire dont 11 000 rien qu'en Indre-et-Loire. 200 techniciens et 90 autres venus en renfort d'autres entreprises avaient la charge de raccorder un maximum de clients avant la fin de la journée.

A noter aussi que ce gros coup de vent a très fortement perturbé le trafic SNCF sur la ligne TGV Paris-Tours-Bordeaux, avec pour certains trains des retards jusqu'à 7h.

Photo : @Anolyne.