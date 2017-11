Défaite à domicile pour Les Remparts de Tours contre Brest

Deuxième défaite de suite pour les hockeyeurs tourangeaux

Après avoir perdu à La Roche-sur-Yon, Les Remparts de Tours voulaient se relancer à domicile contre les Albatros de Brest. Un match au cours duquel, les Remparts pouvaient revenir à hauteur de leur adversaire du soir au classement. Avant le match, Brest et Tours étant en effet respectivement 2e et 3e du championnat de Division 1.

Malheureusement dominés sur les deux premiers 1/3 temps (1-2 et 0-1), les Remparts n'ont pas réussi à renverser la tendance et après un dernier 1/3 temps ponctué par un score de 1-1, les Tourangeaux s'inclinent finalement 2-4 et laissent Brest s'envoler au classement. Les Remparts restent donc bloqués à 6 victoires et désormais 4 défaites en ce début de championnat.

photo d'illustration