Deux illusionnistes en spectacle à Loches

Rendez-vous le 10 novembre à l'Espace Agnès Sorel.

Pitch :

Apparition, disparition, lévitation, mentalisme, escapologie et tours de magie ponctuent l’univers de Grégo et Cécile, le tout saupoudré d’humour et de poésie.

Le spectacle Mystic plonge les spectateurs de tous âges dans un flot d’émotions visuelles et d’illusions. La mise en scène interactive du spectacle permet à chacun de retrouver son âme d’enfant. Les illusionnistes n’hésitent pas à inviter sur scène petits et grands pour dénouer une corde d’un simple souffle magique ou pour participer à une expérience de transmission de pensée…

Vendredi 10 novembre à 20h30 à Loches, tarifs de 9 à 13€, gratuit pour les moins de 10 ans. Bar et restauration sur place.