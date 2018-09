National : Le Tours FC ramène un point du Mans

Les Tourangeaux sont abonnés aux matchs nuls...

La MMA Arena du Mans était bien garnie ce jeudi soir pour le retour du "derby des rillettes". Près de 7000 spectateurs sont venus assister en effet à cette 7e journée de championnat National opposant le Mans FC au Tours FC. Un derby à l'issue duquel les Tourangeaux peuvent se satisfaire du score (0-0) vue la tournure du match. Comme depuis le début du championnat, les Tourangeaux ont montré une défense solide face à des Manceaux entreprenants et ayant eu plusieurs occasions franches dès le début du match. Oui mais en face, le Tours FC n'est pas meilleure défense du championnat pour rien et a pu compter sur un très bon Steeve Elana, son gardin de but.

Un 0-0 entre deux prétendants à la montée en Ligue 2 et un bon point de ramené pour les Tourangeaux qui restent invaincus dans ce championnat de National. Au bout de 7 journées, ils comptent néanmoins que 2 victoires pour 5 matchs nuls et pointent à la 5e place du classement avec 11 points.