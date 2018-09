Ballan-Miré / Troyes : avantage aux visiteurs

Les photos d'Info-Tours.fr.

Mercredi soir, les footballeurs du FCOT recevaient la réserve de l'équipe de Troyes pour préparer leur nouvelle saison de National 3... Ville la plus chaude de France pendant la canicule, la capitale de l'Aube a aussi fait monter la température sur le terrain et s'impose au final 3-2 face aux joueurs de Ballan-Miré et Savonnières. Said et Yannis ont marqué côté tourangeau. Prochain match ce samedi à 17h face au Paris FC, au stade de Ballan, ultime match de la série de rencontres amicales contre les équipes B de clubs pro.

Quelques photos de Morgan Morvan :