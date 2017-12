Le Tours FC encore battu en fin de match

Occasion ratée pour le derby.

Le Tours FC avait mobilisé ses supporters pour le déplacement de ce vendredi à Châteauroux... L'offre proposant un transport gratuit en car a vite affiché complet afin d'aider les joueurs à battre Châteauroux, l'autre rival régional avec Orléans

Allons droit au but : cela n'a pas suffi... Pourtant, encore une fois, ça ne s'est pas joué à grand chose. Châteauroux l'emporte 1-0 avec un but marqué à la 84ème minute sur l'occasion la plus nette de la rencontre de cette 15ème journée de championnat.

Proches d'obtenir un point qui ne leur aurait pas fait de mal, les Ciel & Noir concèdent donc une nouvelle défaite ce qui ne fait toujours pas leurs affaires au classement de Ligue 2 : ils restent scotchés à la dernière place à 3 points de Quevilly-Rouen, et 6 de Lens (qui n'a pas encore joué). Châteauroux est par ailleurs 9ème.

Photo d'archive.