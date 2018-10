161 emplois supprimés à Fondettes : Safety va fermer

Après une première réduction d'effectifs en 2015.

Un an après l'annonce de la fermeture de Tupperware Joué-lès-Tours (plus de 200 postes supprimés), 5 ans après l'annonce du vaste plan social de Michelin (700 postes en moins à Joué), la Touraine subit un nouveau coup dur d'importance ce mardi 23 octobre : le groupe Sandvik prévoit que d'ici un an son usine Safety de Fondettes cessera son activité... parce qu'il ne dispose pas des équipeme,ts nécessaires pour faire face à l'évolution du marché, dixit la direction dans un communiqué.

Brutale, l'annonce laisse les 161 salariés du site fondettois sans voix, eux qui avaient déjà été fragilisés par la suppression de 45 postes en 2015. Le fournisseur d'équipements industriels supprime à la fois les équipes de production (130 personnes) et celles chargées de la recherche (une trentaine de postes).

On ne sait pas encore combien de licenciements découleront de cette annonce du groupe suédois (qui assure qu'il n'y aura pas de départ contraint avant fin 2019). Des propositions de reclassement sur d'autres sites ont été formulées au personnel. Certains d'entre eux se sont vus suggérer une mutation vers Orléans, avec des possibilités de prise de service dès début 2019 sur un site qui - paradoxalement - va créer 14 postes.