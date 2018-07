The Voice UK : le gagnant en concert à Fondettes

Wayne Ellington était en Touraine ce week-end.

Soirée de chansons et partage avec Wayne Ellington ce dimanche à la Halle de La Morandière de Fondettes : l'étoile de « The Voice » en Angleterre était en concert dans la nouvelle salle de Fondettes, pleine à craquer pour son premier gros événement..

En première partie les huit choristes de "One Shot gospel Choir" avec à leur tête Taim, et Ando, accompagnés de Laurent à la batterie, Rémi à la basse, Gabin au clavier, ont enflammé les spectateurs qui se sont levés avec des rythmes gospel endiablés repris pour quelques-uns par le public et qui trouvèrent la prestation un peu courte mais qui étaient prêt pour accueillir en deuxième partie Wayne Ellington véritable star en Angleterre. Il était accompagné par son « Men's choir » de Manchester et de « Gospel Aujourd'hui » de Tours, avec le quatuor composé d' Adrien au clavier, à l'orgue Louis, George à la basse, et Stéphane à la batterie.

Une soirée exceptionnelle pendant laquelle le célèbre chef de chœur gospel anglais récemment mis en lumière par Sir Tom Jones enchaina jusqu'à presque une heure du matin tous les grands standards du gospel mais également des titres de son dernier album consacrés à Nate King Cole, une prestation musicale riche en couleurs et en émotions qui se termina par une interprétation à cappella « d'Amazing Grace » pleine d'émotion.

Roger Pichot