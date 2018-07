Les sculptures de Christine Onillon à Fondettes

Jusqu'au 1er juillet.

Passionnée par l’art animalier contemporain depuis ses rencontres auprès d’artistes comme Anne Renouvel et Allison Hawkes, Christine Onillon travaille sur des créations de sculptures en lien avec des thèmes majoritairement animaliers, même si elle a également travaillé sur des nus. Ses animaux prennent de nombreuses formes et se déclinent en différentes matières : terre, plâtre, cire, résine, bronze, pierre...

Un travail figuratif, dans un esprit de croquis et d’esquisse, à travers lequel l'artiste essaie d’exprimer la vie et l’émotion qui émanent du sujet et inspirent son travail. Tout un monde sauvage présenté dans la grange des Dîmes de Fondettes jusqu’au 1er juillet 2018.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30, le vendredi et le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 13h à 20h. Entrée libre.

D'après communiqué.