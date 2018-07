Une grande fête des terroirs samedi au lycée agricole de Fondettes

Avec plein de bonnes choses à déguster.

La deuxième édition de Jardins et Terroirs, est prévue ce samedi 19 mai à l'agrocampus de Fondettes. Un événement "vitrine de notre établissement et qui fait partie des grands rendez-vous de l'agrocampus, au même titre que la Foire aux Vins" nous explique l'équipe du lycée agricole.



Différentes animations sont prévues tout au long de la journée : serres ouvertes, marché de producteurs locaux, animations musicales, restauration avec méchoui bio géant, dégustations, conférences et ateliers autour des plantes médicinales, des plantes utiles au potager (SHOT) et des huiles essentielles, buvette, stand de compositions florales tenu par l'école Jean-Louis Anxoine et spectacle "Des Jardins et des Hommes" avec Allain Bougrain Dubourg accompagné par le pianiste Patrick Scheyder.

Découvrez le programme complet ci-dessous :