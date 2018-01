Une pièce de théâtre au profit de la lutte contre le cancer

A découvrir le dimanche 4 février.

Fondettes va accueillir la troupe de théâtre de Channay-sur-Lathan pour présenter la pièce "Les dessous de Marianne" ce dimanche 4 février, au profit de la lutte contre le cancer, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les tumeurs.

Pitch :

A la veille des élections, monsieur le maire de Pérasinet a fort à faire dans sa petite commune entre sa femme, sa secrétaire, sa cantinière, son adjoint qui brigue lui aussi le mandat de maire, et bien d'autres administrés... D'autant que quelqu'un a fait sauter la mairie et que le maire et son staff n'ont d'autre choix que de s'installer au café des sports où les faits et gestes de leurs concitoyens alimentent bien des conversations autour du petit blanc. Entre deux tournées, la vie privée et les querelles de voisinage font jaser, sans pour autant parvenir à identifier le responsable de la destruction de l'édifice républicain... Jusqu'au dénouement des "Dessous de Marianne", une comédie en quatre actes de Germaine Planson, au profit de la Ligue contre le cancer.



Dimanche 4 février 2018 à 14h30

Salle Michel Petrucciani de l'espace culturel de l'Aubrière – Fondettes