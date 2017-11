Fondettes Magic Show : une belle 4e édition

Le reportage photos d'Info-Tours.fr.

Ce week-end se tient la 4e édition du Fondettes Magic Show, l'événement de la commune consacré à la magie.

Au sein de la salle de l'Aubrière et dans une ambiance digne des plus beaux cabarets, 5 artistes se sont succédés pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Entre PILOU, un gavroche magicien, attendrissant, impertinent, virtuose et poète, (et champion du monde de magie à Stockholm en 2006),DRACO et son spectacle entre magie et humour, le ventriloque FRANK WELLS ET son chien HANDY, l'illusion du duo LES KAMYLÉON et enfin le numéro de jonglage de TERRY PARADE, les organisateurs avaient encore réuni un beau plateau.

Une soirée que nous vous proposons de revivre grâce aux photos de Patricia Pireyre :