[La question conso] Comment choisir son camping ?

« Je veux partir en vacances au camping cet été, comment bien choisir mon hébergement ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :

La fréquentation des campings connaît une hausse continue, s’il intéresse de nombreux touristes étrangers, les Français demeurent majoritaires, une personne sur trois les apprécie. Il est vrai que le camping a vécu de grandes mutations qui le rapprochent plus de l’hôtel club que du terrain vaguement aménagé, la moitié des campeurs optant pour le mobil-home, mode d’hébergement qui occupe désormais une bonne part des emplacements des campings. En revanche, le séjour dans une caravane et sous la tente devient plus rare.

Les catégories de campings :



Nous citerons les campings municipaux que l’on trouve dans des endroits touristiques avec en général plusieurs dizaines d’emplacements, des équipements qui peuvent être réduits, leurs prix sont modestes.

Le camping à la ferme, ou chez l’habitant, avec un faible budget il permet être le plus souvent les seuls campeurs.

Les campings de milieu de gamme (3 étoiles) et haut de gamme (4 et 5 étoiles) proposent des emplacements aménagés, des activités diverses et animations pour les familles ou encore des services de commerce, alimentation, boulangerie, …La clientèle désirant d’avantage de confort, ces campings comportent de grandes piscines, parfois des centres aquatiques, offres de restauration, … tout est fait pour répondre aux aspirations du campeur.



Les tarifs sont en conséquence de 16-20 € (1 étoile) à 42 -50€ (5 étoiles) pour une nuit (emplacement, équipement, voiture, pour deux personnes). Pour une semaine en mobil-home (4-5 personnes) il en coûtera de 500 à 1 000 €, voire plus. Ce type de camping n’est plus aussi économique ! Enfin, pour des séjours plus originaux vous pouvez opter pour un camping avec, par exemple, une yourte.

Choisir son camping :



Le choix d’un camping n’est pas toujours simple parce que l’offre est importante (des milliers en France) comme à l’étranger. Tout d’abord, il faut tenir compte de la période choisie et du lieu de vacances. On ne campe pas de la même façon en montagne au printemps qu’en bord de mer en plein été. Les températures ne sont pas les mêmes, les activités sont différentes, à la montagne le mobil-home est bien adapté.

Une fois déterminés le lieu de vacances et son budget, les critères pour choisir :



– Le nombre d’étoiles, il est délivré par arrêté préfectoral en fonction de critères techniques comme la superficie des emplacements, qualité des équipements, sanitaires, …

Le classement comprend 5 catégories de 1 à 5 étoiles. L’attribution des étoiles est effectuée portant sur les équipements, les services offerts aux clients, l’accessibilité aux personnes handicapées et le développement durable. La surface minimale d’un emplacement doit être de : 70 m² pour les 1* et 2* ; 80 m² pour les 3*, 4* et 5*.



– Les équipements (piscine, aires de jeux, commerces,…) sont à vérifier, tout autant que le nombre d’étoiles ainsi que les animations, pour les enfants et amateurs. Une piscine couverte ou chauffée, un parc aquatique dans le camping ou à proximité peuvent être aussi déterminants.

De façon plus générale, regardez l’ensemble des services et équipements proposés (dont l’accès à Internet via le WIFI), ils doivent répondre au mieux aux souhaits de la famille.



– En bord de mer, renseignez-vous sur l’accès direct ou non à la plage, à la campagne à la proximité d’un lac ou d’une rivière.

– Si vous avez un animal, vérifiez qu’il soit accepté dans le camping ciblé.

– En choisissant sur Internet, attention aux commentaires et à leur fiabilité toute relative. Les commentaires les plus positifs comme les plus négatifs sont à exclure !

Il existe par ailleurs des labels de qualité, les infos ici sur le site de Que Choisir 37.