[La question conso] Une clé USB dans la boîte aux lettres ? Attention arnaque !

Chaque jeudi, Info Tours vous ouvre ses colonnes en partenariat avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Envoyez-nous un mail avec vos questions et "Que Choisir" en objet et nous vous répondrons grâce aux expert(e)s de l'association de consommateurs. L'adresse ? contact@info-tours.fr

« Dans le Nord de la France, des petits malins mettraient des clés USB dans des boîtes aux lettres pour piéger les gens et propager des virus ! Est-ce vrai, si oui, qu’en est-il en Indre-et-Loire ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :

C’est exact, ce procédé a été constaté par la gendarmerie du Nord. Une clé USB est déposée dans une boîte aux lettres ou dans un lieu public pour attiser la curiosité. Si, pour en consulter le contenu, cette clé inconnue est branchée sur un ordinateur, celui-ci se retrouve alors infecté par un virus.

Une fois le virus installé, les escrocs peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur à distance et voler les données sensibles de l’utilisateur (adresses mail, mots de passe, données cartes et comptes bancaires, etc). Parmi les autres malveillances possibles, l’installation à votre insu d’un logiciel (malware) comme un « keylogger » qui enregistre et transmet toutes les frappes du clavier pour récupérer des identifiants et des codes confidentiels.

Ces clés peuvent apparaître comme vides après insertion dans une prise USB d’un ordinateur mais, pas du tout, elles ne sont pas inoffensives !

Une alerte de la gendarmerie diffusée via les réseaux sociaux :



Le procédé n’est pas nouveau mais, récemment, le Nord de la France a connu une recrudescence de ce type d’arnaques, au point que la Gendarmerie Nationale appelle à faire preuve de méfiance.

Néanmoins, aucune plainte n’a été déposée pour une telle escroquerie, ni dans le Nord ni dans le Pas-de-Calais et, à notre connaissance, pas plus dans l’Indre-et-Loire. L’UFC-Que Choisir n’a pas non plus reçu de témoignage qui atteste d’une telle arnaque, mais mieux vaut en être informé.

Une alerte qui est ausis l'occasion de rappeler quelques conseils de sécurité à découvrir sur le site de Que Choisir 37.