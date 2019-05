[La question conso] On fait comment pour manger moins de viande ?

La réponse de Que Choisir 37.

Vous voulez manger moins de viande voire la supprimer de votre alimentation sans avoir de carences, donc rester en bonne santé ? Comment faire ? On a posé la question à l'UFC Que Choisir dans le cadre de notre chronique hebdomadaire.

Le constat est fait, la consommation de viande en France est en baisse. L’UFC-Que Choisir a repris les chiffres d’études sur la consommation de produits carnés dans lesquels 35 % des Français déclaraient avoir réduit leur consommation de viandes. Pour des raisons environnementales et de santé, les alternatives à la viande (viande rouge et charcuteries) sont de plus en plus recherchées.

Par quoi remplacer la viande ?



La question est aussi : quelle quantité de protéines doit-on consommer ? Il n’est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours pour couvrir ses besoins quotidiens. De nombreux aliments sont sources de protéines et leurs apports, répartis sur la journée ou sur la semaine, en fournissent en quantité suffisante.

Comme repère, un steak de 100 g contient 26 g de protéines, cela correspond à ~100 g de thon cuit, 3 oeufs moyens cuits, 300 g de lentilles, ou encore 3/4 litre de lait, etc. On peut constater qu’avec une alimentation variée il est facile d’obtenir les 26 g de protéines sans manger de produits carnés.

Nos besoins journaliers en protéines :



Les besoins journaliers en protéines sont très variables selon l’activité physique, l’état de santé et le potentiel génétique de chaque personne et les chiffres diffèrent selon les études. Les besoins recommandés sont d’environ 0,80 g par kilo de poids corporel par jour, soit 48 g pour une personne de 60 kg et 64 g pour une personne de 80 kg. Pour les seniors, il est souvent préconisé d’augmenter légèrement ces quantités.

