[La question conso] Tout savoir sur le sèche-linge

« Selon quels critères est-il avantageux d'acheter un sèche-linge ? Et quel modèle choisir ? »



Réponse :

Pour acheter un sèche-linge, le premier critère à prendre en considération est le besoin de faire rapidement sécher son linge et s’éviter la corvée de l’étendage ! Ensuite, interviennent le coût de l’appareil et le fait d’habiter en maison ou en appartement pour choisir un modèle adapté.



Aujourd’hui, le marché des sèche-linge est dominé par les appareils à condensation, dont les sèche-linge dotés d’une pompe à chaleur qui ont l’avantage de consommer moins d’électricité.

Les sèche-linge à condensation permettent de récupérer l’eau extraite du linge et de la diriger soit vers un réservoir, soit vers la vidange comme pour un lave-linge. Quant aux sèche-linge à évacuation, les plus classiques, ils se contentent de chauffer l’air à l’aide d’une résistance et de l’envoyer dans le tambour. L’air chaud et humide qui en est extrait est ensuite envoyé vers l’extérieur au moyen d’une gaine.

Caractéristiques des différents modèles :



1) Sèche-linge à condensation classique (300 et 500 euros)

Ils n’ont pas besoin d’être reliés à l’extérieur et fonctionnent en circuit fermé. L’humidité extraite du linge est condensée et récupérée dans un bac, qu’il suffit de vider après chaque utilisation.

– Avantage : pas d’ouverture dans le mur, utilisables en appartement dans une pièce bien ventilée.

– Inconvénient : plus chers à l’achat que les appareils à évacuation.



2) Sèche-linge à condensation équipé d’une pompe à chaleur (500 euros et au dessus)

La pompe à chaleur remplace la résistance chauffante, grande consommatrice d’électricité, une partie de la chaleur récupérée après condensation de l’eau peut être réorientée vers le tambour.

– Avantages : l’appareil consomme beaucoup moins d’électricité que le sèche-linge à condensation classique, il ne nécessite pas d’évacuation, il peut facilement être utilisé en appartement.

– Inconvénients : le prix est généralement plus élevé et les cycles de séchage sont globalement plus longs qu’un modèle à condensation classique ou à évacuation.



3) Sèche-linge à évacuation (200 à 300 euros)

On on trouve de moins en mois sur le marché, sur ces appareils, l’air chaud chargé d’humidité est évacué vers l’extérieur grâce à une gaine de ventilation.

Il faut avoir de l’espace, car le tuyau d’évacuation doit mesurer au moins 1,20 mètre de long et être situé 30 cm au-dessus du sol.

– Avantages : l’entretien est très simple, car il n’y a pas de bac à eau à vider ni de condenseur à nettoyer et ce type de sèche-linge est généralement moins coûteux à l’achat. Les cycles de séchage sont plus courts qu’avec un appareil équipé d’un système pompe à chaleur.

– Inconvénients : il faut disposer d’une pièce avec une aération vers l’extérieur et s’attendre à une consommation d’électricité deux fois plus élevée qu’avec un sèche-linge doté d’une pompe à chaleur.



4) Le lave-linge séchant (500 euros et plus)

Deux appareils en un, mais attention, ces modèles ont notamment une capacité de séchage moindre que celle de lavage. En outre, sécher le linge est plus long qu’avec un sèche-linge classique, et implique une surprenante consommation d’eau dans la majorité des cas.

– Avantage : permettent de disposer à la fois d’un lave-linge et d’un sèche-linge, le tout dans un encombrement limité.

– Inconvénients : La capacité maximale est inférieure en fonction séchante (de 2,5 à 8 kg), il faut donc soit remplir le tambour à une capacité réduite dès le départ, soit retirer une partie du linge lavé et le sécher en deux fois. Par ailleurs, le lave-lige séchant consomme de l’eau pour sécher car la vapeur d’eau extraite des fibres lors du séchage est condensée en utilisant de l’eau froide.

