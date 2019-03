[La question conso] Un avion en retard ? Voici ce que vous devez faire

En partenariat avec Que Choisir 37.

« Quels sont mes recours lorsque mon avion arrive en retard ? »





Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



En cas de retard, de surbooking ou d’annulation d’un avion, les droits des passagers sont fixés par deux conventions (de Montréal et de Varsovie) et par le règlement européen. Ce sera principalement le règlement européen qui s’appliquera pour les vols « européens », c’est-à-dire un décollage d’un aéroport situé dans l’Union européenne, quelle que soit la compagnie, ou ceux qui décollent vers l’UE à partir d’un État non membre, à condition que la compagnie aérienne soit européenne, cela avec ou sans escale en dehors de l’UE.



Nous n’évoquons ici que les vols « secs », c’est-à-dire les transports aériens seuls, qu’ils soient effectués en charter ou sur une ligne régulière, qu’ils soient assurés par une compagnie classique ou low cost, sont exclus les voyages à forfait avec hébergement, visite guidées, etc.



En cas de retard, les droits du passager diffèrent en fonction du délai d’attente et de la distance :



En cas de retard au départ de l’avion, à partir de 2 h, la compagnie doit fournir une assistance aux passagers en attente (rafraîchissements, repas, hôtel, …). Si le retard atteint au moins 5 h, et si le passager renonce à son voyage, il est en droit de se faire rembourser son billet.

En cas de retard à l’arrivée de l’avion, de 3 h ou plus, le passager peut prétendre à une indemnisation de :

250 € pour les vols inférieurs à 1 500 km

400 € pour des vols compris entre 1 500 et 3 500 km

600 € pour des vols supérieurs à 3 500 km



Pour en savoir plus sur les droits des passagers compte tenu des différentes situations rencontrées, consulter la fiche pratique « Vol en retard au départ ou à l’arrivée » sur le site officiel de l’Autorité de la qualité de services dans les transports (AQST).

