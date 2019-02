[La question conso] Mutuelle individuelle ou mutuelle d'entreprise ?

Pour tout savoir avant de signer votre contrat.

La question de la semaine :« Je vais bientôt travailler dans une nouvelle entreprise et j’hésite entre conserver ma mutuelle personnelle ou prendre celle liée à ma société. Quels doivent-être mes critères de sélection pour choisir ? »





Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 : Nous rappelons que depuis janvier 2016 toutes les entreprises ont l’obligation de pouvoir proposer une mutuelle d’entreprise au bénéfice des employés avec un minimum légal de remboursements. Mais l’employeur peut aussi proposer à ses salariés une mutuelle avec des garanties supérieures.



Sur le principe, le salarié n’a pas d’autre choix que d’adhérer à la mutuelle de son entreprise. Cependant, il existe plusieurs cas permettant de refuser la mutuelle de l’entreprise, dont le fait d’être déjà bénéficiaire d’une complémentaire santé d’entreprise, par son conjoint par exemple, ou encore de disposer déjà une mutuelle (ou complémentaire santé) individuelle qui dispense d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, et cela uniquement jusqu’à l’échéance du contrat individuel.



Le principal intérêt de prendre la mutuelle de l’entreprise est que la cotisation est prise en charge au moins à 50% par l’employeur. De plus, les mutuelles de sociétés ont des tarifs plus avantageux, le nombre d’adhérents permettant de faire baisser le prix.



Autre intérêt des mutuelles d’entreprises, elles sont souvent affiliées à des réseaux de professionnels de santé, qui s’engagent sur des prix, par exemple optique. Ainsi, vous pouvez bénéficier de lunettes à prix négocié qui peuvent être prises en charge, parfois jusqu’en totalité, par la mutuelle de votre entreprise.

