[La question conso] Comment bien choisir sa peinture ?

Les conseils de l'UFC Que Choisir 37.

Chaque jeudi sur Info Tours, l'UFC Que Choisir 37 répond à vos questions sur la vie économique... Pour les poser, écrivez-nous : contact@info-tours.fr (et mettez bien Que Choisir dans l'objet de votre mail).

La question de la semaine : « J’envisage de repeindre les murs de ma cuisine et de ma chambre d’amis. Comment être sûre qu’une peinture est de bonne qualité ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Tout d’abord, les principaux types de peinture qui sont proposés :



La peinture glycérophtalique :

C’est une peinture à l’huile résistante, au pouvoir couvrant élevé, au séchage lent, elle convient bien aux pièces humides et comme peinture extérieure.

Inconvénients, elle a tendance à jaunir au fil du temps et nécessite un nettoyage des outils de peinture avec du white spirit, produit polluant.

Par sa composition (solvants) cette peinture glycéro est nocive pour la santé et pour l’environnement, même si elle est soumise à une réglementation stricte, la peinture glycérophtalique est un produit toxique qui est de plus en plus remplacée par la peinture acrylique.



La peinture acrylique :

Peinture à base d’eau, elle s’applique facilement, sèche rapidement, possède un bon pouvoir couvrant. Réputée moins polluante que les peintures à l’huile, elle répand peu ou pas d’odeur, le nettoyage des outils est fait à l’eau.

Cette peinture s’applique sur tous types de supports et dans toutes les pièces, l’acrylique a une excellente résistance à la lumière, elle conserve sa teinte initiale.



La peinture alkyde :

Peinture mixte, peinture à l’eau combinée à une résine utilisée dans les peintures à l’huile.

Elle contient peu de produits toxiques, émet peu d’odeur et bénéficie d’une grande résistance dans le temps. Cette peinture est aussi lessivable, a un rendu très esthétique, s’applique sur tout support intérieur comme extérieur. Très résistante, on peut l’utiliser pour les pièces de la maison, y compris pour peindre une cuisine ou une sa salle de bains, mais aussi à l’extérieur. Le nettoyage des outils se fait à l’eau. Un inconvénient, le jaunissement du blanc dans le temps.



La peinture naturelle ou écologique :

Constituée de produits naturels, sa qualité est semblable aux autres peintures, notamment son pouvoir couvrant qui est très bon. Cette peinture est bien sûr moins nocive pour la santé, notamment, elle ne contient pas composants allergènes. Peinture conseillée pour les chambres et les autres pièces de vie.



A noter : les peintures « dépolluantes » sensées éliminer les polluants de l’air ambiant par photocatalyse ou captation chimique. Selon l’UFC-Que Choisir, des tests laisse un doute sur leur efficacité, et il est impossible d’affirmer que la réaction chimique est complète et sans aucun risque.

Et pour savoir comment bien lire une étiquette de pot de peinture, cliquez sur le site de Que Choisir 37.

Les précédentes questions sont disponibles en cliquant ici