[La question conso] Le "Made in France", forcément mieux ?

L'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire vous répond.

Chaque jeudi, Info Tours.fr et l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire vous répondent.

Question de la semaine : « Un logo Made in France sur un produit est-il forcément un gage de qualité ? »





Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Dire que « Made in France » ou « Fabriqué en France » est toujours un gage de qualité, non, ce label n’est pas à lui seul une garantie absolue. En effet, il reste imprécis et n’informe pas suffisamment le consommateur pour considérer un produit ainsi labellisé comme étant d’office de qualité.

Cette indication est gratuite et facultative, sauf pour des produits agricoles ou alimentaires (viande, fruits et légumes, poissons, …) dans le cadre des réglementations sanitaires.

Si un fabricant souhaite indiquer une mention d’origine sur un produit, il doit se conformer aux règles d’origine de services douaniers conformément à la réglementation européenne.

En France, une procédure permet aux entreprises de savoir si leurs produits fabriqués en France et commercialisés dans l’UE peuvent se voir apposer un marquage d’origine de type « Made in France ». Le fabricant peut en faire une demande d’information auprès des douanes qui accepte ou refuse la demande.



Ainsi, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a défini que le produit fini « made in France » doit soit :

- afficher une codification douanière différente de celles de ses matières premières et composants non français ;

- respecter un seuil maximum de valeur de ses matières premières et composants non français par rapport à son prix ;

- avoir fait l’objet en France de certaines opérations de transformation à partir des matières premières et composants non français.

En résumé, le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle.

