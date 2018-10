StorieTouraine, 18/10/18 : le centre AFPA de Veigné risque de fermer, un monde fou partage le Grand Repas, un faucon pélerin sur la cathédrale de Tours...

On parle aussi des Halles de Tours.

Chaque jour la StorieTouraine vous permet de faire le point sur l'actualité du département... Voici les infos de ce jeudi :

Des emplois menacés à Veigné ?

Ce jeudi la Région Centre-Val de Loire s’inquiète du risque de fermeture de 5 centres de formation AFPA dont celui de Veigné en Touraine (mais aussi Blois, Issoudun...). La nouvelle est qualifiée de « très grave » par François Bonneau, président du Conseil Régional.



« Cette décision brutale, prise sans concertation avec la Région et les élus locaux, est une aberration totale pour les demandeurs d'emploi, les entreprises et les territoires de notre région. En Centre-Val de Loire, l'AFPA est le premier opérateur régional de formation avec une commande publique de près de 2 000 places par an pour un montant de 14 M€. Elle participe jusqu'à aujourd'hui au maillage de notre territoire pour que chacun puisse se former près de chez lui en lien avec des emplois identifiés. Remettre en cause l'existence de 5 sites en Centre-Val de Loire, c'est casser notre offre régionale de formation. C'est un coup dur et violent porté à l'emploi » explique la majorité socialiste qui demande un moratoire pour éviter les fermetures des centres.

Dans un communiqué, le député de Tours Philippe Chalumeau rétorque en expliquant que la réorganisation de l'AFPA (1 500 postes supprimés au niveau national) est essentielle vu ses pertes et sa perte de compétitivité : "Si la région Centre-Val de Loire est particulièrement impactée par cette réorganisation, l’AFPA continuera d’intervenir sur les territoires concernés par la fermeture des sites et par le développement d’une offre mobile. Elle se déplacera là où le besoin de formation est fort, plutôt que de faire déplacer les stagiaires vers des centres fixes" écrit-il.

Et d'ajouter : "Le projet de fermeture de centres de l’AFPA en région Centre-Val de Loire pose davantage la question du devenir des salariés et de l’impact économique local, que celle de la formation des demandeurs d’emploi, car il n’est question nulle part d’une baisse de moyens publics mis à disposition des demandeurs d’emploi."

Retraités...

Près de 600 retraités ont manifesté à Tours dès 10h ce jeudi pour dénoncer leurs pensions trop faibles et protester contre le système de retraite à points envisagé par le gouvernement et jugé inégalitaire par les organisations syndicales.

Péage...

Selon le magazine en ligne Contexte le gouvernement réfléchirait à créer un éventuel péage urbain de 2€50 pour entrer en voiture dans les villes de plus de 100 000 habitants comme Tours, ce serait 5€ à Paris, Lyon ou Marseille; Objectif : lutter contre la pollution. Le sujet sera abordé en novembre en conseil des ministres.

Halles de Tours...

Le projet de réaménagement des Halles de Tours sera officiellement présenté en juin 2019 mais de premières pistes ont été présentées aux commerçants cette semaine : destruction envisageable de la partie Sud du bâtiment et de la crèche pour aménager 60 logements et une nouvelle crèche ; aménagement éventuel de restaurants au 1er étage au-dessus des commerces ; mise à double sens de la rue située à l’Ouest des Halles et piétonnisation côté Est... Le projet total coûterait 50 millions d’euros, sans précision sur le détail du financement pour l’instant.

Grand Repas...

Crumble de butternut en entrée, volaille à la chinonaise en plat, douceur châtaigne-citron en desert... Voilà le menu partagé par 130 000 à 150 000 personnes ce jeudi midi en Touraine, en Centre-Val de Loire et même à Paris. Il y avait par exemple 2 000 salariés du CHU de Tours ensemble à la mi-journée pour partager les recettes créées par des apprentis et supervisées par le chef deux étoiles d’Onzain Rémy Giraud. Un « repas du partage » a également été offert à des bénéficiaires d’associations à la mairie de Tours, dont des personnes soutenues par la Banque Alimentaire.

Trafic...

Avec le début des vacances scolaires quelques ralentissements possibles sur l’A10 vers le Sud ce vendredi en fin de journée et samedi mais Bison Futé voit vert.

Hommage...

On apprend ce jeudi qu’un hommage à l’ancien élu tourangeau Jean Delaneau sera organisé vendredi 26 octobre à 15h au Conseil Départemental (qu’il avait présidé).





Faucon...

La Ligue de Protection des Oiseaux annonce la présence, pour la deuxième année consécutive, d’un faucon pélerin au niveau de la Cathédrale St Gatien de Tours. « La douceur tourangelle a dû le séeuire » suppose l’association. Rappelons que le faucon pélerin est l’oiseau le plus rapide du monde pouvant faire des piqués à 300km/h. L’oiseau est de retour depuis le 22 septembre après son départ en avril dernier. Il devrait rester sur place tout l’hiver et se nourrir par exemple d’oiseaux attrapés en bord de Loire (comme des pigeons).