[La question conso] Tout comprendre au plafonnement des frais bancaires

Avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire.

Question de la semaine : « Ayant eu quelques soucis financiers, ma banque m’a prélevé des frais d’incidents que je trouve bien excessifs. Il existe apparemment une possibilité de plafonnement de ces frais, comment l’obtenir ? »



Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Le plafonnement évoqué concerne les titulaires de l’ « offre spécifique » et à bas prix (3 euros par mois maximum), cette offre devant être proposée par les établissements bancaires aux clients jugés « fragiles » financièrement. C’est suite au constat de prise de frais illégaux par le magazine 60 Millions de consommateurs qu’en septembre 2018, le Ministre de l’Économie et des Finances a demandé aux banques de s’engager à plafonner à 200 euros par an les frais d’incidents bancaires (20 euros par mois) pour les clients titulaires de cette offre basique de services.

Le contenu de l’offre spécifique :



– une carte de paiement à autorisation systématique,

– dépôt et retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte,

– 4 virements mensuels, dont au moins un virement permanent,

– prélèvements SEPA en nombre illimité,

– 2 chèques de banque par mois,

– moyen de consultation du compte à distance,

– virements à distance vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement,

– système d’alertes sur le niveau du solde du compte (SMS, …)

– fourniture de relevés d’identités bancaires (RIB),

– plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu par la loi,

– un changement d’adresse par an.

(à noter : pas de chéquier, pas de carte à débit différé, aucun crédit, ni découvert)

