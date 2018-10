Vous cherchez du boulot ? Des formations attendent leurs candidats en Touraine

Plusieurs rendez-vous ont lieu cette semaine.

Services à la personne, numérique... Si vous cherchez un emploi ou envisagez de vous reconvertir, plusieurs rendez-vous pour vous inscrire à des formations sont proposés cette semaine en Indre-et-Loire et en voici la liste :

10 octobre - Tours 2 Lions - 9h / 12h30

Service à la personne, Santé Actions Sociales

Information sur les formations des métiers en lien avec les services à la personne. Présence de stands d'organismes de formation.

11 octobre - Loches - 9h / 12h

Les métiers du numérique, le numérique dans les métiers

Animation d'un atelier sur les métiers du numérique. Information sur les besoins du territoire en main d'œuvre et la nécessité de se former. S'informer auprès des organismes de formation sur l'importance de la formation dans un parcours de retour à l'emploi.



11 octobre - Tours Ronsard - 106 rue Ronsard - 8h45 / 12h45

Nettoyage et Aides à Domicile

10 centres de formation présents. 2 entreprises, 4 ateliers



12 octobre - Saint-Cyr-sur-Loire - 7 rue Lavoisier - 8h45 / 12h45

Industrie 4.0 et les métiers de demain : Conférence-débat avec SKF (projet logistique), Engineering Data (usinage autonome), UIMM (prospective). Sur inscription auprès de Pôle Emploi.

