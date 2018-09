[La question conso] Changer de fournisseur d'électricité

Les bons conseils de l'UFC Que Choisir 37.

Vous avez des questions sur l'économie, les produits du quotidien, la consommation en général ? Chaque jeudi, Info Tours.fr et l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire vous répondent. Ecrivez-nous à contact@info-tours.fr avec "Que Choisir" en objet de votre message et on s'occupe du reste.

Question de la semaine : « Si je veux changer de fournisseur d’électricité, est-il vrai que ma décision est définitive et que je ne pourrais plus revenir chez EDF dans le futur ? »





Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Vous pourrez revenir chez EDF et, si vous le souhaitez, retrouver le tarif réglementé qui est fixé par les pouvoirs publics, EDF étant l’opérateur historique qui en détient le monopole. Plus complètement, le marché des particuliers s’est ouvert à la concurrence le 1er juillet 2007 en ouvrant la possibilité de changer facilement et gratuitement de fournisseur d’énergie et en permettant aux usagers de bénéficier de prix de marché fixés librement par chaque fournisseur.

Changer de fournisseur ou y revenir est simple et gratuit...



C’est le nouveau fournisseur qui s’occupe de tout, vous n’avez pas de démarches à faire pour résilier l’ancien contrat, l’opération est gratuite pour l’usager, elle peut être faite à tout moment, sans coupure du service, votre compteur d’électricité ne sera pas changé.

Comment changer de fournisseur ?



C’est possible à tout moment et sans frais, il faut adresser une demande écrite au nouveau fournisseur d’électricité en lui communicant, en plus de vos coordonnées, les informations suivantes :



numéro de point de livraison (PDL) présent sur vos factures,

le relevé de votre compteur,

un RIB si vous souhaitez payer par prélèvements bancaires.

Besoin de plus d'infos ?Direction le site de Que Choisir 37

Et les autres questions conso sont à découvrir ici