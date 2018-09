[La question conso] S'éclairer de manière plus écologique

Les conseils de l'UFC Que Choisir.

"Après l’interdiction à la vente des lampes halogènes depuis le 01 septembre 2018, comment reconnaître les ampoules les plus écologiques dans les magasins ?"

Pour un usage domestique, deux types d’ampoules plus durables existent, les fluocompactes (basées sur le principe du néon) et les ampoules à LED (à diode électroluminescente). Les LED présentent tous les avantages reconnus aux ampoules à incandescence, de plus elles supportent bien les allumages répétés, peuvent fonctionner pendant des années, produisent peu de chaleur et consomment très faiblement. Elles sont aussi moins nocives que les fluocompactes, leur prix ont baissé sensiblement, c’est pourquoi nous préférons orienter les consommateurs vers les LED qui répondent pratiquement à tous les besoins.



En effet, les ampoules LED ont une luminosité qui permet de remplacer les ampoules actuelles les plus courantes de 60 à 100 watts. Une LED consomme 10 fois moins d’électricité qu’une incandescence, 6 à 8 fois moins qu’une halogène alors que la LED dure 5 à 6 fois plus longtemps. Il désormais possible de trouver une LED à moins de 5 euros.

Comment choisir une ampoule LED ?



- Tenir compte de son efficacité énergétique, les LED sont classées de A à A++ pour les plus performantes.

- Choisir la puissance de l’éclairage, elle est exprimée en lumens (et non plus en watts), c’est la quantité de lumière produite, plus elle est importante plus l’ampoule éclaire, par exemple :

> environ 1 500 lumens (lm) pour une ampoule de 100 watts (w)

> environ 1 000m pour une 75 W

> environ 470 lm pour une 40 W

- Les LED sont polyvalentes, culots à vis (E – pour Edisson), à baïonnette (B) ou pour éléments encastrés (Gu10). Il existe plusieurs tailles de culot. Le petit diamètre est la taille 13 et le grand est la taille 27.

- Certaines LED fonctionnent avec un variateur, d’autres pas, dans ce cas le logo est barré.

- Attention à la la température de couleur !

- Les LED pouvant produire une lumière chaude (couleur jaune, entre 2 700 et 3 200 kelvins), identique à celle de l’incandescence, ou une lumière froide (couleur bleu, au-delà de 4 000 kelvins).

Les tests de l’UFC-Que Choisir et l’évaluation des risques pour la vue effectuée dans un laboratoire spécialisé ont conduit à éliminer les spots, préférer les ampoules à verre opaque et opter pour un blanc chaud (2 700 à 3 000 kelvins).

Pour en savoir plus, notamment sur la durée de vie des ampoules, rendez-vous sur le site de l'UFC Que Choisir.

