[La question conso] Trucs et astuces avant la rentrée scolaire

Eh oui, c'est déjà le moment d'y penser !

Vous vous posez des questions sur l'économie ? La consommation ? Vos finances ? Chaque semaine on vous aider sur Info Tours ! En partenariat avec l'UFC Que Choisir 37, association de défense des consommatrices et consommateurs, nous répondons à vos questions. Posez-les en nous écrivant un mail avec l'objet "Que Choisir". Voici l'adresse : contact@info-tours.fr.

Cette semaine, question de Sophie de Chinon : « Je vois déjà les fournitures pour la rentrée scolaire dans les magasins : faut-il acheter dès maintenant ou attendre fin août, en rentrant de vacances ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :

Pour répondre directement à la question : si vous avez des fournitures scolaires à acheter, plus particulièrement sur Internet, achetez maintenant, en tout cas le plus tôt possible, car les prix remontent à l’approche de la rentrée !



Après cette première réponse, quelques conseils avant d’acheter en magasin ou en ligne :



Les fournitures scolaires les moins chères sont celles … que l’on n’achète pas. Avant tout, réutilisez au mieux les fournitures de l’année dernière en répertoriant les affaires d’école réutilisables (cartables, cahiers, crayons, …etc) afin d’éviter des achats inutiles.

Si vous devez racheter, préférez des produits de qualité (ex. cartables et sacs) et les produits rechargeables (ex. stylos).

Comparez les prix des magasins et des sites Internet fiables.

Des familles et des établissements scolaires s’organisent pour réaliser des achats groupés, les associations de parents d’élèves négocient ensuite des rabais avec des sites Internet ou auprès de fournisseurs locaux.



Pensez également aux « bons plans » qui peuvent exister dans certaines grandes surfaces avec des promotions ou des offres de remboursement.

Besoin d'autres conseils, notamment si vous avez peu de moyens ? Alors direction le site de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire.

