Hôtels : un printemps excellent dans le Val de Loire

Notamment grâce aux ponts de mai.

Le Comité Régional du Tourisme en Centre-Val de Loire publie ce mercredi son bilan de la fréquentation dans les hôtels de la région sur la période janvier-mai 2018... Verdict : 2,1 millions de nuits réservées sur l'ensemble de la région (662 000 en Touraine), +4% par rapport à début 2017 (+8% en Indre-et-Loire).

Ces chiffres sont vus comme "records" pour les établissements avec des niveaux jamais atteints depuis 2010. 1,8 millions de Français se sont arrêtées dans les chambres de la région en 5 mois, ils représentent 83% de la clientèle. Les autres sont étrangers, et eux aussi sont venus en grand nombre (+12%, avec en particulier des Britanniques, des Américains et des Allemands). En Indre-et-Loire, le nombre de visiteurs venus d'auitres pays progresse même de 19%.

"On peut noter les bonnes performances des hôtels 1-2 étoiles à fin mai dont le taux d’occupation gagne plus de 3 points par rapport à 2017" explique le CRT, mais plus de la moitié des réservations se font dans des établissements ayant au moins 3 étoiles. 4 nuitées sur 5 sont effectuées en ville, le reste en milieu rural.

A noter par ailleurs : près de 60% des clients des hôtels sont venus pour des raisons professionnelles, 50% dans le mois de mai qui a été plus favorable au tourisme grâce à une météo agréable et un calendrier favorable dû aux nombreux ponts.