[#MIAM] Croissant à toute heure au Bibi Bistrot, Rue des Halles

Une nouvelle adresse pour manger local.

Nouveau propriétaire et changement de concept au N°80 de la Rue des Halles à Tours : fini les sandwichs, place à un petit bistrot branchouille. Ouvert le 3 juillet, Bibi Bistrot a repris possession des lieux : deux associées et une chef se lancent dans cette aventure gourmande en promettant des produits frais, souvent locaux et de saison dans une ambiance cosy avec des recettes originales pour le petit déjeuner (café-croissant à 2€80), le déjeuner, le goûter (citronnade maison), l’apéro voire le brunch dominical (en buffet, de 10h à 15h).

Dans un cadre lumineux et boisé, avec une enseigne à base de ballons-lettres sur l’un des murs et une forte présence sur Instagram, Bibi fait presque dans le bobo. Ça matche : accueil chaleureux, salle étroite mais pas étriquée, lumières généreuses : à priori ici, on se sent bien. Pour le déjeuner, la carte est courte, souvent synonyme de sélection attentive des produits. En entrée, soupe froide de courgette, cake aux rillettes de Tours, œuf mimosa ou tomates farcies… au taboulé : pour 4 à 5€ c’est simple et frais, léger, les végétariens apprécieront.

Le brunch (c) Bibi Bistrot

En plat, l’originalité de la maison c’est le croissant salé. Ça rappelle un peu les sandwichs des prédécesseurs mais avec une garniture réfléchie : saumon gravlax et crème d’aneth (froid) ou porc roi rose de Touraine (chaud), à chaque fois avec un peu de salade. On était deux à table, on a testé les deux : dans l’ensemble on valide, même si le croissant cuit ça peut être un peu bourratif et qu’on aurait aimé mieux sentir le goût de la viande, peut-être avec une petite sauce à base de jus ? Autres spécialités : des petits légumes farcis, une tarte au chorizo ou la salade fraîcheur.

En dessert, tomme de Touraine, fromage blanc ou, pour nous, tarte à l’abricot toute simple. Les boissons ? Un vigneron mis en avant tous les mois, des bières d’Amboise, les bouteilles de la Loère, les jus des Vergers de la Manse : 100% local. Ah, et de l’eau infusée au concombre aussi (healthy mais déstabilisant) Les prix ? Boisson, entrée, plat, dessert et un café : 38€ à deux… Bilan de Bibi (le nom de restau le plus rigolo du moment) : c’est bon, rapide, sympathique, tendance mais pour les budgets serrés mieux vaut opter pour la formule croissant salé-dessert à 8€50 ou plat du jour-dessert à 12€50 .