[La question conso] Ce qu'il faut savoir avant des vacances à l'étranger

"Avant tout départ pour l’étranger, il est nécessaire pour vous et votre famille de disposer des documents permettant de circuler sans problème avec les contrôles de sécurité ou les autorités locales. Notre réponse ne concernera pas seulement le Kenya mais les pays de l’Union européenne et en dehors de l’UE.

Première et évidente attention, un voyage à l’étranger se prépare à l’avance, notamment pour avoir le temps d’obtenir de possibles documents manquants. Il faut donc anticiper, les délais d’obtention peuvent être longs.

Documents indispensables pour partir à l’étranger



Dans l’Union européenne : carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité, quelques pays acceptent un passeport périmé depuis moins de 5 ans. Attention : la durée de validité des cartes d’identité des personnes majeures a été portée à 15 ans, mais tous les pays n’acceptent pas cette extension, voir la liste des pays autorisant cette mesure.

Autre possible difficulté : certains agents locaux ne sont pas informés de l’extension à 15 ans.

Pour les cartes d’identité délivrées à des personnes mineures, la durée de validité est restée à 10 ans.



En dehors de l’Union européenne : passeport obligatoire et, selon le pays visité, un visa officiel. Vous devez vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat pays que vous visiterez.

Pour plus d’informations sur les passeports, consultez la page concernée du site service-public.

NB : pour les enfants voyageant sans leurs parents, une autorisation de sortie du territoire est de nouveau demandée. Rappelons aussi que, depuis 2009, les enfants, quelque soit leur âge, doivent disposer d’un passeport personnel (durée de validité : 5 ans).

Vaccinations :



Selon le(s) pays de destination, notamment les pays d’Afrique, il peut être nécessaire de se faire vacciner (ex : fièvre jaune) en raison de règles impératives du pays destinataire ou des autorités sanitaires françaises, voir les vaccinations et les recommandations de l’Institut Pasteur.

Renseignements sur le pays de destination

:

Prenez le soin avant votre départ de vous renseigner sur de possibles problèmes de sécurité (sanitaire, politique, météorologique…), suivez les conseils aux voyageurs sur le site de France Diplomatie.

Conduire à l’étranger :



En restant dans l’Espace Economique Européen (EEE), le permis de conduire français suffit, en dehors de l’EEE, certains pays exigent de détenir un permis de conduire international. Autres cas, des pays reconnaissent pas les permis nationaux et internationaux, une autorisation de conduire doit alors être obtenue sur place.

La sécurité sociale :



Si vous voyagez dans l’Union européenne, avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM), elle vous permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux En dehors de l’Union Européenne, se renseigner sur le site ameli.fr, vacances à l’étranger, votre prise en charge.

Payer à l’étranger :



En préparant votre voyage, pensez à vérifier la date d’échéance de votre carte bancaire, elle doit être postérieure à votre date de retour et, si besoin, demandez à votre banque d’augmenter provisoirement les montants plafonds de retraits et de paiements.

Informez de préférence la banque de votre séjour à l’étranger, prenez soin de noter le numéro de téléphone qui vous a été communiqué pour pouvoir faire opposition en cas de vol ou perte de votre carte et notez aussi le numéro à 16 chiffres de la carte, bien à part, pas dans votre sac, ni portefeuille !

Ne pas oublier qu’une assurance annulation, des services d’assistance à l’étranger ou de rapatriement peuvent être inclus avec une carte bancaire, se renseigner avant.

Enfin, si vous louez une voiture, seules les cartes à débit différé (dépenses du mois prélevées en une fois) et les cartes adossées à un crédit renouvelable permettent de bloquer un montant de caution. "

