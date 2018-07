[La question conso] Le Nutri-score au supermarché, une avancée pour les clients ?

L'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire vous répond.

Cette semaine, Nicolas de St-Cyr-sur-Loire nous a écrit avant d'aller faire ses courses : « Comment fonctionne le Nutri-score ? Est-il obligatoire de l’afficher sur tous les produits au supermarché et est-il une aide fiable pour choisir ses produits ? »... Comme lui, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la consommation en nous écrivant à contact@info-tours.fr, mettez simplement "Que Choisir" dans l'objet de votre message et nous transférerons à l'association qui vous répondra dans nos colonnes et sur son site. Voici d'ailleurs sa réponse à Nicolas...

"Les maladies liées à la mauvaise qualité de notre alimentation constituent plus que jamais un problème majeur de santé publique. Le logo « Nutri-score », élaboré par l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), a été choisi comme logo officiel pour pouvoir juger la qualité nutritionnelle d’un aliment. Ce logo a fait l’objet d’un arrêté publié dans le Journal Officiel du 3 novembre 2017.



Nutri-score, c’est une note qui va de A à E, sur un fond de couleurs allant du vert au rouge, en un coup d’œil on voit l’intérêt nutritionnel d’un aliment calculé sur 100 g.

Il faut noter que cet étiquetage ne s’applique pas aux produits qui ne comprennent qu’un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients, le logo cible plus particulièrement les produits transformés.



L’UFC-Que Choisir a toujours souhaité une information compréhensible par tous les consommateurs sur la qualité des produits de l’industrie alimentaire. L’association a donc milité pour l’étiquetage nutritionnel, pour l’utilisation d’un logo et elle a soutenu Nutri-score qui a finalement été choisi par le gouvernement en 2017, cela après une haute lutte contre des industriels de l’alimentation.

Ce choix de Nutri-score s’explique par un large consensus obtenu chez les scientifiques et par son intérêt qui a pu être vérifié lors d’une expérimentation auprès du public. De grandes marques et des industriels (Auchan, Casino, Intermarché, Leclerc, Danone, Bonduelle, …) se sont engagés à l’afficher sur leurs produits mais d’autres « poids lourds » de l’alimentation sont même allés jusqu’à inventer de nouveaux logos suffisamment complexes pour brouiller l’information !



Hélas ! Ce logo officiel Nutri-score n’a pas été rendu obligatoire par les pouvoirs publics pour permettre une comparaison plus complète de la qualité nutritionnelle des produits d’une même gamme. (nb : les consommateurs jugeront les marques qui souhaitent jouer cartes sur table et les autres …).

En magasin, si vous hésitez entre deux produits, ce logo doit vous permettre de repérer immédiatement le plus sain : si le vert ressort, vous saurez que le produit est a priori plus équilibré que celui qui affiche un « D » orange. A retenir : une notation « E » ne signifie pas qu’il ne faut pas consommer le produit, mais l’achat d’un aliment « E » se fera en toute connaissance de cause et sa consommation sera de préférence en quantité plus limitée."

Est-il fiable ce Nutri-score ? Pour le savoir rendez-vous sur le site de l'UFC Que Choisir 37.

Retrouvez toutes les réponses à vos questions en cliquant ici.