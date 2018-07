[La question conso] Tout ce qu'il faut savoir sur la CB sans contact

L'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire répond à vos questions sur Info-Tours.fr.

Cette semaine, Axelle de La-Croix-en-Touraine nous a écrit : « ma banque me propose une carte avec paiement sans contact, une option dont je ne disposais pas jusqu’ici : dois-je accepter ? Quels sont les risques ? »... Comme elle, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la consommation en nous écrivant à contact@info-tours.fr, mettez simplement "Que Choisir" dans l'objet de votre message et nous transférerons à l'association qui vous répondra dans nos colonnes et sur son site. Voici d'ailleurs sa réponse à Axelle...

Les risques présentés par une carte bancaire sans contact sont de deux ordres :



1) La carte sans contact est équipée d’une puce électronique qui agit comme un émetteur en transmettant les coordonnées de la carte au terminal de paiement du commerçant. Il suffit simplement de frôler le terminal avec la carte pour d’effectuer un paiement de faible montant, sans devoir saisir son code confidentiel.

Cette transmission de données par ondes pourrait donc permettre à un smartphone équipé d’un logiciel malveillant et se trouvant à proximité d’une carte sans contact de « siphonner » son numéro et sa date d’expiration. En effet, seule l’impossibilité de capturer le nom du porteur et les 3 chiffres du cryptogramme au dos de la carte a été confirmée par le Groupement des cartes bancaires.

Ce risque de « siphonnage » apparaît aujourd’hui très limité, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement avait constaté, en juillet 2017, que « le paiement sans contact présentait un taux de fraude globalement stable (0,02 %), avec des cas de fraude caractérisés exclusivement par le vol de la carte, et sans vulnérabilité technologique avérée sur ce canal de paiement ».

Néanmoins, si vous n’avez pas confiance, il est possible de faire désactiver par votre banque la fonction « sans contact », cela en conservant la possibilité de revenir sur votre choix ultérieurement. Vous pouvez aussi demander à votre banque, ou acheter, un étui de protection pour y placer votre carte lorsque vous ne l’utilisez pas, l’étui bloquant les ondes émises par la puce électronique.

Et en cas de vol de carte sans contact, comment ça se passe ? L'UFC Que Choisir 37 vous répond sur son site.

Retrouvez toutes les réponses à vos questions en cliquant ici.