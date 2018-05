[La question conso] On vous aide à choisir votre mutuelle

Grâce aux conseils de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire

Chaque mardi, Info-Tours.fr et l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire s'associent pour vous aider à mieux consommer... C'est tout simple : envoyez-nous vos questions à contact@info-tours.fr en mentionnant "Que Choisir" dans l'objet de votre message, ensuite nous transmettons à l'association qui vous répond dans nos colonnes et sur son site Internet.

Suite à une questions de Claudine un peu perdue pour choisir une mutuelle, voici les conseils de l'associations tourangelle...

Tout d’abord, la démarche à mener pour choisir une mutuelle (complémentaire santé) concerne les personnes qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’un contrat collectif, directement ou indirectement par l’intermédiaire de leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin.



Pour donner une réponse très générale :



Avant de commencer une étude des offres proposées par les assureurs, il est important de faire le bilan des besoins en soins (vision, audition, …) pour la ou les personnes à assurer, cela en tenant compte de la situation de chacun (étudiant, actif, recherche emploi, etc).

Il sera ensuite nécessaire de bien appréhender chaque niveau de garantie des offres sans oublier de prendre en compte les prestations d’assistance pour pouvoir comparer les garanties et leur coût. Il est aussi conseillé de faire le calcul du reste à charge, de préférence en montant et non en pourcentage, sur quelques exemples de soins.



Mais, compte tenu des différents profils de personnes, une réponse plus précise et adaptée à chaque profil s’impose.

A ce titre, nous vous invitons à lire l’article de notre Fédération consacré à ce sujet, « Comment choisir une complémentaire santé individuelle ? », et les guides de Que Choisir déclinés par situation (étudiant, retraité, familles…) dans un « Dossier mutuelle ». Vous trouverez dans ces pages les conseils indispensables pour vous guider dans votre choix.



Les comparateurs en ligne sont également une aide intéressante pour choisir une complémentaire adaptée à son profil, parmi eux, nous citerons le comparateur de mutuelles de Que Choisir (*) qui présente l’avantage d’être totalement indépendant, les différentes assurances sont donc traitées avec une totale équité.

Attention, vouis pouvez ausis être démarché(e) à domicile,l'UFC Que Choisir 37 vous en parle ici.

Retrouvez les précédentes réponses de l'association en cliquant ici