[La question conso] Nos conseils pour réserver un billet d'avion sur Internet

Chaque mardi, Info-Tours.fr et l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire s'associent pour vous aider à mieux consommer... C'est tout simple : envoyez-nous vos questions à contact@info-tours.fr en mentionnant "Que Choisir" dans l'objet de votre message, ensuite nous transmettons à l'association qui vous répond dans nos colonnes et sur son site Internet.

Question d'Aline de Bléré : « A l’approche des vacances d’été, je souhaite prendre l’avion. Avez-vous des conseils pour avoir les prix les moins chers sur Internet et éviter des arnaques ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Pour trouver le billet le moins cher sur Internet, commencez par consulter les sites des compagnies aériennes elle-mêmes puis les comparateurs de prix qui agrègent de nombreuses compagnies, y compris low cost.

Il convient d’être vigilant en achetant un billet en ligne car, en 2017, aucun des opérateurs contrôlés par la Répression des fraudes (DGCCRF) n’étaient en conformité avec l’obligation d’information loyale du consommateur (50 compagnies, 12 agences de voyages en ligne et 7 comparateurs). En effet, les renseignements sur les services et tarifs proposés étaient souvent peu accessibles alors la réglementation demande qu’ils figurent de manière claire et compréhensible.

Conseils avant d’acheter un billet d’avion sur Internet :



- Consultez les conditions générales de transport de l’opérateur et, s’il vous est inconnu, vérifiez ses coordonnées dans les mentions légales (en bas de page du site) .

- Comparez ce qui est comparable, tenez compte du prix de base, des frais et taxes, sans oublier les possibles suppléments, par exemple, pour un bagage en soute.

- Le prix du vol peut grimper au dernier moment, les mauvaises surprises sont fréquentes !

- L’assurance annulation n’est pas obligatoire et peut être prise en charge par la banque si vous avez payé avec votre carte bancaire, à vérifier avant l’achat d’un billet.

- Le plus souvent, les meilleurs prix sont obtenus lorsque l’on peut être flexible sur la date de départ et sur l’aéroport de départ.



Au moment de réserver un vol :



- N’oubliez pas que le droit de rétractation ne s’applique pas pour l’achat d’un billet d’avion.

- Attention aux erreurs de saisie des éléments d’identification des passagers.

- Effectuez une capture des écrans de réservation.

