C’est nouveau : posez vos questions à Que Choisir 37

L’association vous répondra chaque semaine sur Info-Tours.fr.

Vous vous posez des questions quand vous faites vos courses ? Avant de vous lancer dans un gros investissement ? Si vous devez choisir une banque ou une compagnie d’assurance ? Vous voulez éviter les arnaques, déjouer les pièges de la publicité, pouvoir bénéficier de vos droits légitimes en cas de problème ?

Pour vous aider dans votre vie quotidienne, et parce que la législation évolue sans arrêt, Info-Tours.fr et l’antenne tourangelle de l’association de consommateurs UFC Que Choisir mettent en place un nouveau partenariat… Chaque semaine, le mardi, les expertes et experts de la structure tourangelle répondront à vos interrogations sur la vie quotidienne.

Comment ça marche ? Envoyez-nous dès maintenant votre question par mail à contact@info-tours.fr en mentionnant « Que Choisir » dans l’objet du message, nous le transmettrons ensuite aux bénévoles.

Pour en savoir plus sur Que Choisir 37 vous pouvez aussi consulter leur site Internet ou vous rendre dans leurs locaux au 12 Rue Camille Flammarion, à Tours.