Garde d'enfants : 5 nouveaux postes à pourvoir en Indre-et-Loire

A Tours, Vouvray, Ballan-Miré...

L'entreprise Les Enfants d'Abord recrute des personnes (H/F) pour garder des enfants :



- Joué-lès-Tours auprès de 2 enfants âgés de 7 et 4 ans sur les créneaux suivants : Mardi et Jeudi de 15H45 à 18H15 à compter du 8 Janvier 2018



- Tours Nord auprès de 3 enfants âgés de 7, 4 et 3 ans sur les créneaux suivants : Mardi de 16H30 à 18H30 et Mercredi de 16H à 18H15 à compter du 22 Janvier 2018



- Ballan-Miré auprès de 2 enfants âgés de 7 et 4 ans sur les créneaux suivants : Lundi, Mardi, Jeudi de 16H30 à 18H30 à compter du 15 Janvier 2018



- Saint-Pierre-des-Corps auprès de 2 enfants âgés de 5 et 3 ans sur les créneaux suivants : Lundi, Mardi et Jeudi de 16H30 à 18H30 à compter du 8 Janvier 2018



- Vouvray auprès de 2 enfants âgés de 8 et 4 ans sur les créneaux suivants : Mardi et Jeudi de 16H30 à 18H30 et Mercredi de 11H45 à 18H30 à compter du 15 Janvier 2018



Missions : récupérezrles enfants à l'école et les ramener à leur domicile. Préparer le goûter et proposer des activités. Préparer le repas et superviser la toilette des enfants.



Information : permis + véhicule léger indispensable pour transporter les enfants. Frais km et prêt des sièges-auto remboursés.



Une mission peut être complétée par d'autres. A la rémunération fixe, comprise entre 9.67€ et 10.66€ s'ajoute une prime variable selon le nombre d'enfants à charge.



CV et lettre de motivations à envoyer à tours@enfants-dabord.fr à l'attention de Mlle FABBRI Anaïs.

